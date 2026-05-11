Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его диктатором.
- Мендель утверждает, что Зеленский намерен остаться у власти на Украине навсегда.
- По словам Мендель, при Зеленском происходят нарушения прав человека, а политические оппоненты преследуются.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский - диктатор, который намерен остаться навсегда у власти на Украине, утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«
“Я точно знаю, что он считал, что пришел навсегда. Его первый глава офиса говорил, что он (Зеленский - ред.) однажды рассмеялся перед министром и сказал: “Мы пришли навсегда”, - заявила Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, он диктатор, который незаконно закрыл границы Украины, при нем происходят огромные нарушения прав человека, а политические оппоненты преследуются и оказываются за решеткой.
«
“Разумеется, существуют грязные кампании. Любой, кто критикует Зеленского - просто "пророссийский" и "прокремлевский". Вы - "прокремлевский". Я стану "прокремлевской" после этого интервью”, - добавила Мендель.