Мендель рассказала, как Зеленский "готовился" к интервью - РИА Новости, 11.05.2026
22:15 11.05.2026
Мендель рассказала, как Зеленский "готовился" к интервью

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мендель заявила, что Зеленский перед интервью уходил в ванную на 15 минут и выходил оттуда "другим человеком".
  • Она подчеркнула, что лично не видела, как он употреблял наркотики.
  • Бывшая пресс-секретарь президента Украины рассказала, что другие люди подтвердили, что он употреблял наркотики в разных клубах.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника.
«
"Он уходит на 15 минут в ванную. И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказывая о процессе подготовки к интервью Зеленского.
При этом она отметила, что никогда лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики.
"Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах", – добавила Мендель.
