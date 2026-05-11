Мендель рассказала, как Зеленский "готовился" к интервью

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника.

« "Он уходит на 15 минут в ванную. И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия", – сказала Мендель интервью американскому журналисту Такеру Карлсону , рассказывая о процессе подготовки к интервью Зеленского

При этом она отметила, что никогда лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики.