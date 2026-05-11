Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что политика массовых запретов и «отмен» в отношении деятелей культуры, искусства и церкви, насаждаемая Владимиром Зеленским, ослабляет Украину.
- Мендель сообщила, что в конце 2023 года Зеленский поручил спецслужбам начать борьбу с критически настроенными блогерами, после чего в начале 2024 года на них началось давление.
- Мендель указала на антиконституционность практики введения Зеленским санкций против граждан собственной страны.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Насаждаемая Владимиром Зеленским политика массовых запретов и отмен в отношении деятелей культуры, искусства и церкви за их якобы связь с Россией лишь ослабляет Украину, заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«
"Зеленский создал целую культуру - культуру запретов и "отмен": людей, артистов, поэтов, церквей, писателей... Всего, что он может хоть как-то связать с Россией, хотя иногда никакой связи с Россией там нет. Это всегда делает нас только слабее", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.