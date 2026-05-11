Зеленский создал целую культуру запретов и отмен, заявила Мендель - РИА Новости, 11.05.2026
22:05 11.05.2026
Зеленский создал целую культуру запретов и отмен, заявила Мендель

Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что политика массовых запретов и «отмен» в отношении деятелей культуры, искусства и церкви, насаждаемая Владимиром Зеленским, ослабляет Украину.
  • Мендель сообщила, что в конце 2023 года Зеленский поручил спецслужбам начать борьбу с критически настроенными блогерами, после чего в начале 2024 года на них началось давление.
  • Мендель указала на антиконституционность практики введения Зеленским санкций против граждан собственной страны.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Насаждаемая Владимиром Зеленским политика массовых запретов и отмен в отношении деятелей культуры, искусства и церкви за их якобы связь с Россией лишь ослабляет Украину, заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Зеленский создал целую культуру - культуру запретов и "отмен": людей, артистов, поэтов, церквей, писателей... Всего, что он может хоть как-то связать с Россией, хотя иногда никакой связи с Россией там нет. Это всегда делает нас только слабее", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее словам, в конце 2023 года Зеленский поручил спецслужбам начать борьбу с критически настроенными блогерами, в результате чего в начале 2024 года на них началось давление: их вызывали в СБУ на допросы и угрожали обвинениями в якобы пророссийской деятельности.
Мендель также указала на антиконституционность практики введения Зеленским санкций против граждан собственной страны. Это вызвало недоумение у Карлсона, который задался вопросом, как государство может использовать подобный механизм против своего же населения.
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия МендельТакер КарлсонСлужба безопасности Украины
 
 
