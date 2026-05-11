Зеленский занимается только пиаром, заявила его экс-пресс-секретарь - РИА Новости, 11.05.2026
21:47 11.05.2026 (обновлено: 21:59 11.05.2026)
Зеленский занимается только пиаром, заявила его экс-пресс-секретарь

Мендель: Зеленский является человеком без содержания и занимается только пиаром

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он занимается только пиаром.
  • Он не является человеком содержания, добавила Мендель.
  • По ее словам, в украинском правительстве почти не осталось профессионалов, так как Зеленский раздает должности лояльным себе людям.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский занимается одним только пиаром, поскольку является человеком без содержания, утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«

"К сожалению, он - это только про пиар. Он не является человеком содержания", - рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Мендель, в украинском правительстве также почти не осталось профессионалов, поскольку Зеленский раздает должности лояльным себе людям, которые никогда не скажут ему "нет".
"Он просто хочет чего-то вроде того — ну, знаете, как когда он пишет свои сценарии для "Слуги народа". Он просто требует, чтобы все было именно так, а люди идут и — ну, вы понимаете — просто стряпают какие-то отчеты. И он потом ходит с этими отчетами и утверждает, что все это — чистая правда. Вот так это и работает", - отметила она.
