Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он занимается только пиаром.
- Он не является человеком содержания, добавила Мендель.
- По ее словам, в украинском правительстве почти не осталось профессионалов, так как Зеленский раздает должности лояльным себе людям.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский занимается одним только пиаром, поскольку является человеком без содержания, утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«
"К сожалению, он - это только про пиар. Он не является человеком содержания", - рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Он просто хочет чего-то вроде того — ну, знаете, как когда он пишет свои сценарии для "Слуги народа". Он просто требует, чтобы все было именно так, а люди идут и — ну, вы понимаете — просто стряпают какие-то отчеты. И он потом ходит с этими отчетами и утверждает, что все это — чистая правда. Вот так это и работает", - отметила она.
"Много пьет". СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского
21 февраля, 11:51