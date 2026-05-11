Мендель назвала пропаганду Запада о скором крахе России циничной - РИА Новости, 11.05.2026
21:45 11.05.2026
Мендель назвала пропаганду Запада о скором крахе России циничной

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель назвала пропаганду Запада о скором крахе России циничной.
  • Мендель заявила, что прогнозы о якобы скором экономическом и политическом коллапсе России являются попыткой скрыть реальное положение дел.
  • Мендель усомнилась в заявлениях генсека НАТО о том, что Россия в ужасном состоянии и что для победы нужно еще три-четыре месяца войны.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Западные прогнозы о якобы скором экономическом и политическом коллапсе России являются проявлением цинизма и попыткой скрыть реальное положение дел, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Пропаганда, которую мы слышим, — крайне бесчеловечна и цинична. Я уже упоминала эти вбросы о том, что Россия вот-вот развалится — это превратилось в шутку в соцсетях: Россия "разваливается" уже четвертый год подряд", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"(Генсек НАТО – ред.) Марк Рютте несколько недель назад заявлял, что Россия в ужасном состоянии и нужно еще три-четыре месяца войны, чтобы победить. Откуда он вообще это взял?" – добавила Мендель.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом подтвердил неизменность целей СВО и подчеркнул, что они будут достигнуты в любом случае.
