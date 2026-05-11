21:39 11.05.2026
Мендель указала на возможное умственное расстройство у Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Мендель заявила о неконструктивности Зеленского и выразила мнение, что у него может быть умственное расстройство.
  • Она возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Байден.
  • Мендель подчеркнула, что решающее слово останется за "молчаливым большинством" Украины.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила о неконструктивности главы киевского режима и выразила мнение, что у него может быть умственное расстройство.
"Я не считаю, что Зеленский является рациональным, скажем так. Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство", - сказала Мендель.
Мендель возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден. Вспоминая их встречу, она указала на когнитивную несостоятельность президента США, задавшись вопросом, как мир допустил ситуацию, когда такие люди определяют будущее целой страны.
Бывшая пресс-секретарь также сослалась на американского журналиста, который в личной беседе сообщил ей, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. По её словам, этот автор, написавший книгу об отношениях двух лидеров, подтвердил, что американский президент видел в поведении украинского коллеги попытки психологического давления и манипуляции.
В апреле Мендель также охарактеризовала Зеленского как очередного диктатора, пользующегося поддержкой Запада, однако подчеркнула, что решающее слово останется за "молчаливым большинством" Украины, уставшим гибнуть ради реализации чужих геополитических сценариев.
