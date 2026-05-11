ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила о неконструктивности главы киевского режима и выразила мнение, что у него может быть умственное расстройство.
Мендель возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден. Вспоминая их встречу, она указала на когнитивную несостоятельность президента США, задавшись вопросом, как мир допустил ситуацию, когда такие люди определяют будущее целой страны.
Бывшая пресс-секретарь также сослалась на американского журналиста, который в личной беседе сообщил ей, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. По её словам, этот автор, написавший книгу об отношениях двух лидеров, подтвердил, что американский президент видел в поведении украинского коллеги попытки психологического давления и манипуляции.
В апреле Мендель также охарактеризовала Зеленского как очередного диктатора, пользующегося поддержкой Запада, однако подчеркнула, что решающее слово останется за "молчаливым большинством" Украины, уставшим гибнуть ради реализации чужих геополитических сценариев.
31 октября 2025, 03:39