ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила о неконструктивности главы киевского режима и выразила мнение, что у него может быть умственное расстройство.

"Я не считаю, что Зеленский является рациональным, скажем так. Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство", - сказала Мендель

Мендель возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден . Вспоминая их встречу, она указала на когнитивную несостоятельность президента США, задавшись вопросом, как мир допустил ситуацию, когда такие люди определяют будущее целой страны.

Бывшая пресс-секретарь также сослалась на американского журналиста, который в личной беседе сообщил ей, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. По её словам, этот автор, написавший книгу об отношениях двух лидеров, подтвердил, что американский президент видел в поведении украинского коллеги попытки психологического давления и манипуляции.