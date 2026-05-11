Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он лишь изображает из себя "бедного парня" в дешевом свитере, хотя на самом деле богат и ничего не делает бесплатно.
- В интервью Такеру Карлсону Мендель подчеркнула, что Зеленский никогда ничего не делает бесплатно.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский лишь изображает из себя "бедного парня" в дешевом свитере, хотя на самом деле богат и никогда ничего не делает бесплатно, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, говоря о коррупции на Украине.
«
"Он играет этого бедного парня в своем дешевом свитере. Он богат, это очевидно", - рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Мендель, она знает Зеленского уже много лет и тот никогда и пальцем не пошевелил бы бесплатно.
«
"Он никогда ничего не делает бесплатно", - подчеркнула бывшая пресс-секретарь.
Комментируя отношение главы киевского режима к распространению коррупции на Украине, она добавила, что если Зеленский в курсе конкретных случаев ее проявления, то "это не коррупция".
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало вторую часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября 2025 года уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.