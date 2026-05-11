Рейтинг@Mail.ru
Зеленский играет бедного парня в дешевом свитере, заявила Мендель - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 11.05.2026 (обновлено: 21:35 11.05.2026)
Зеленский играет бедного парня в дешевом свитере, заявила Мендель

Мендель: Зеленский строит из себя бедного, хотя он ничего не делает бесплатно

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он лишь изображает из себя "бедного парня" в дешевом свитере, хотя на самом деле богат и ничего не делает бесплатно.
  • В интервью Такеру Карлсону Мендель подчеркнула, что Зеленский никогда ничего не делает бесплатно.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский лишь изображает из себя "бедного парня" в дешевом свитере, хотя на самом деле богат и никогда ничего не делает бесплатно, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, говоря о коррупции на Украине.
«

"Он играет этого бедного парня в своем дешевом свитере. Он богат, это очевидно", - рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Неудачи и унижения". В США сделали жесткое заявление о Зеленском
Вчера, 16:56
По словам Мендель, она знает Зеленского уже много лет и тот никогда и пальцем не пошевелил бы бесплатно.
«
"Он никогда ничего не делает бесплатно", - подчеркнула бывшая пресс-секретарь.
Комментируя отношение главы киевского режима к распространению коррупции на Украине, она добавила, что если Зеленский в курсе конкретных случаев ее проявления, то "это не коррупция".
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало вторую часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября 2025 года уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Большие неприятности": в США выступили с предупреждением о Зеленском
Вчера, 02:02
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичЮлия МендельВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала