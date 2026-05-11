Захарова высказалась о возможном участии Каллас в диалоге с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас допустила свое участие в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это одним словом: «Зря».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала РИА Новости сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас допускает свое участие в качестве переговорщика в будущем диалоге с Москвой.
"Зря", - сказала Захарова.