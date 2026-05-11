Захарова иронично отреагировала на новые санкции Британии против России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров.
"Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", - сказала она.
Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории.