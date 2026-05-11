Рейтинг@Mail.ru
Захарова иронично отреагировала на новые санкции Британии против России - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 11.05.2026 (обновлено: 13:45 11.05.2026)
Захарова иронично отреагировала на новые санкции Британии против России

Захарова: Лондону пора вызывать себе санитаров

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова иронично отреагировала на новые санкции Британии против России.
  • Под британские санкции попали 85 лиц и организаций, в том числе российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров.
"Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", - сказала она.
Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Новый пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть РПЦ, пишут СМИ
Вчера, 09:55
 
РоссияЛондонСевастопольский государственный университетМария ЗахароваЕвпаторияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала