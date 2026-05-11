Рейтинг@Mail.ru
В Японии начали платить за доносы на нелегальных иностранных рабочих - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 11.05.2026 (обновлено: 17:09 11.05.2026)
В Японии начали платить за доносы на нелегальных иностранных рабочих

РИА Новости: японская префектура начала платить за доносы на нелегальных рабочих

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Префектура Ибараки в Японии запустила программу денежного вознаграждения за сообщения о компаниях, нанимающих нелегальных иностранных работников.
  • За полезную информацию информатор получит 10 тысяч иен (64 доллара).
  • Анонимные обращения рассматривать не будут.
ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Префектура Ибараки к северо-востоку от Токио запустила программу денежного вознаграждения за сообщения о компаниях, нанимающих нелегальных иностранных работников.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, заявки через специальную онлайн-систему начали принимать с утра понедельника. За информацию, которая приведет к реальным правовым последствиям для работодателя, информатор получит 10 тысяч иен (64 доллара). Анонимные обращения не рассматриваются.
Согласно руководству префектуры, доносить на самих иностранных работников запрещено, информацию можно подавать только на работодателей и брокеров. "Основанием для доноса не могут служить жалобы на шум от иностранных соседей, нарушение правил выноса мусора или плохое поведение в общественном транспорте", — поясняется в гайдлайне.
Как ранее заявил РИА Новости японский адвокат Коити Кодама, программа денежных вознаграждений может привести к всплеску травли и усилению дискриминации. Власти, однако, настаивают, что программа направлена исключительно против работодателей, а не иностранцев, ведь префектура с 2022 года постоянно занимает первое место среди 47 префектур по числу нелегальных иностранных работников.
Элементы системы поощрения информаторов действуют в Японии на национальном уровне с 1951 года. Иммиграционные органы предусматривают вознаграждение в 50 тысяч иен (319 долларов) за информацию, приводящую к депортации иностранца, однако в последние четыре года такие выплаты не производились.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Японии предупредили о риске "охоты на иностранцев"
6 марта, 04:44
 
ИбаракиТокиоЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала