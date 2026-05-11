В Японии начали платить за доносы на нелегальных иностранных рабочих

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Префектура Ибараки к северо-востоку от Токио запустила программу денежного вознаграждения за сообщения о компаниях, нанимающих нелегальных иностранных работников.

Как убедилась корреспондент РИА Новости, заявки через специальную онлайн-систему начали принимать с утра понедельника. За информацию, которая приведет к реальным правовым последствиям для работодателя, информатор получит 10 тысяч иен (64 доллара). Анонимные обращения не рассматриваются.

Согласно руководству префектуры, доносить на самих иностранных работников запрещено, информацию можно подавать только на работодателей и брокеров. "Основанием для доноса не могут служить жалобы на шум от иностранных соседей, нарушение правил выноса мусора или плохое поведение в общественном транспорте", — поясняется в гайдлайне.

Как ранее заявил РИА Новости японский адвокат Коити Кодама, программа денежных вознаграждений может привести к всплеску травли и усилению дискриминации. Власти, однако, настаивают, что программа направлена исключительно против работодателей, а не иностранцев, ведь префектура с 2022 года постоянно занимает первое место среди 47 префектур по числу нелегальных иностранных работников.