ВС России третий день не наносили удары авиацией и артиллерией в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
13:07 11.05.2026 (обновлено: 13:12 11.05.2026)
ВС России третий день не наносили удары авиацией и артиллерией в зоне СВО

Минобороны: ВС России третий день не наносили удары по ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
  • Вооруженные силы России третий день не наносили удары по ВСУ в зоне спецоперации.
  • В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина российские войска соблюдают режим прекращения огня в дни празднования 81-й годовщины Победы.
  • Несмотря на объявленный режим перемирия, ВСУ наносили удары по позициям войск РФ и гражданским объектам.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России третий день не наносили удары по ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились", - сообщили в министерстве обороны РФ.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам.
