Подразделения "Запада" поразили формирования двух бригад ВСУ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе нанесения ударов по ВСУ в ответ на нарушение ими перемирия поразила формирования двух украинских бригад, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Крестище и Маяки в ДНР.
"Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в МО РФ.