Подразделения "Запада" поразили формирования двух бригад ВСУ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе нанесения ударов по ВСУ в ответ на нарушение ими перемирия поразила формирования двух украинских бригад, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.