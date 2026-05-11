Подразделения "Запада" поразили формирования двух бригад ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 11.05.2026 (обновлено: 13:12 11.05.2026)
Подразделения "Запада" поразили формирования двух бригад ВСУ

ВСУ за сутки потеряли свыше 90 военных в зоне действий "Запада"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» нанесла удары по формированиям двух механизированных бригад ВСУ.
  • Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих и военная техника: две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе нанесения ударов по ВСУ в ответ на нарушение ими перемирия поразила формирования двух украинских бригад, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Запад" поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Крестище и Маяки в ДНР.
"Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в МО РФ.
