ВСУ за сутки предприняли 12 попыток атак в зоне СВО

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские формирования несмотря на перемирие за сутки предприняли 12 попыток атак, совершили 767 обстрелов и почти семь тысяч ударов с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ с 00.00 мск 8 мая придерживаются режима прекращения огня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента РФ Владимира Путина на дни празднования 81-й годовщины Победы.
"За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского ведомства.
