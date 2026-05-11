Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
11:08 11.05.2026
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

ВСУ за сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам в Белгородской области

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам в трех муниципалитетах Белгородской области.
  • В результате атак повреждены два многоквартирных дома, 11 частных домовладений, сельхозпредприятие, объект торговли и 12 транспортных средств.
  • За медицинской помощью обратились 6 мирных жителей.
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам в трех муниципалитетах Белгородской области, за медицинской помощью обратились 6 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте торговли и 12 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка вчера утром при детонации дрона пострадал боец "Орлана". В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Также из села Новая Таволжанка в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, получивший ранения от удара дрона. В городской больнице №2 города Белгорода медики исключили диагнозы мужчине из города Шебекино и бойцу "Орлана", поступившему в медицинское учреждение вечером из села Новая Таволжанка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе в селах Ясные Зори и Варваровка пострадали мужчина и 17‑летний юноша, также повреждения зафиксированы в Ясных Зорях, поселках Октябрьский и Малиновка и селе Таврово.
В Грайворонском округе в селе Глотово ранена женщина, разрушения отмечены в селах Дорогощь и Косилово, а также в районе села Дунайка, уточнил глава области.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
