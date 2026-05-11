Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам в трех муниципалитетах Белгородской области, за медицинской помощью обратились 6 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе в селе Глотово ранена женщина, разрушения отмечены в селах Дорогощь и Косилово, а также в районе села Дунайка, уточнил глава области.