Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" отразили девять атак ВСУ во время перемирия - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 11.05.2026
Подразделения "Центра" отразили девять атак ВСУ во время перемирия

Российские войска отразили девять атак ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки во время перемирия отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск.
"Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.
Потери ВСУ составили более 305 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, добавили в Минобороны.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
СМИ: ЕС пытается понять, что может поставить Украине за кредитные деньги
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала