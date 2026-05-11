Подразделения "Центра" отразили девять атак ВСУ во время перемирия

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки во время перемирия отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.