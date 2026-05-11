Подразделения "Центра" отразили девять атак ВСУ во время перемирия

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки во время перемирия отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск.
"Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.
Потери ВСУ составили более 305 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, добавили в Минобороны.