Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области в ответ на нарушение противником перемирия.
- ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за последние сутки во время перемирия в ответ на огневые налеты ВСУ нанесли поражение противнику в Запорожской области, он потерял более 320 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18