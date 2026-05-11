Минобороны рассказало о потерях ВСУ от ответных ударов "Востока"
13:14 11.05.2026 (обновлено: 13:15 11.05.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ от ответных ударов "Востока"

ВСУ за сутки потеряли более 320 военных при ответных ударах "Востока"

Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области в ответ на нарушение противником перемирия.
  • ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за последние сутки во время перемирия в ответ на огневые налеты ВСУ нанесли поражение противнику в Запорожской области, он потерял более 320 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
