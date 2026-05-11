Власти Антальи проверяют сообщения о новых сборах на курортах

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Власти Антальи заявили РИА Новости, что проверяют информацию о наличии новых сборов на курортах региона.
Рестораны на турецких курортах начали применять новые правила, касающиеся дополнительных сборов для туристов. В некоторых заведениях клиенты теперь обязаны платить за совместное использование блюд и даже мытье посуды, сообщил ранее портал Tourprom.
"В настоящее время проверяется информация о наличии новых сборов на курортных отелях. Запросим сектор и доведем информацию до общественности ", - сказал РИА Новости представитель муниципалитета региона.