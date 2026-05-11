Инвестор назвал реальный размер вклада для жизни на проценты

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, но необходимый для этого капитал значительно выше распространенных оценок. Об этом агентству “Прайм” рассказал частный инвестор Федор Сидоров.
"Средняя зарплата в России — около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при ставке 10,3% потребуется капитал примерно 12,1 миллионов рублей. С учетом инфляции и налогов сумма вырастет еще заметнее", — пояснил эксперт.
По его словам, главные риски — инфляция, налог на процентный доход (13 – 15%) и нестабильность банковских ставок. При текущем тренде на снижение ключевой ставки долгосрочные вклады могут оказаться менее выгодными.
Эксперт советует не полагаться исключительно на депозит, а сочетать пассивный доход с активной деятельностью. Полностью уходить с рынка труда, имея даже 10–12 миллионов рублей, слишком рискованно.