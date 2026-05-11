У россиян появилась возможность ездить без виз в еще одну страну

Краткий пересказ от РИА ИИ С 11 мая 2026 года россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз на срок до 90 дней.

Отмена виз может увеличить поток российских туристов на курорты Красного моря.

Саудовская Аравия не является бюджетным направлением: цена за недельный тур начинается от двух тысяч долларов.

ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия, которая еще недавно была закрыта для туристов, отменила с 11 мая визы для россиян.

О вступлении в силу взаимного соглашения об отмене виз ранее сообщил МИД. Теперь у россиян с любыми типами паспортов есть право свободно ездить в королевство с туристическими целями на срок до 90 дней.



В 2019 году Эр-Рияд, позволявший до этого въезд в основном для мусульманских паломников, на фоне роста интереса к туризму упростил процесс получения туристических виз для граждан разных стран, включая россиян. Тогда возникла возможность оформить многократную электронную туристическую визу для поездок по Саудовской Аравии.

Как заявил РИА Новости замглавы компании CIPBC, работающей в королевстве Мухаммед аль-Джасем, отмена виз позволит привлечь больше российских туристов, в особенности — на элитные курорты Красного моря. Он отметил, что это направление может стать альтернативой Египту и ОАЭ.