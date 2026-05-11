01:38 11.05.2026 (обновлено: 01:47 11.05.2026)
У россиян появилась возможность ездить без виз в еще одну страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 11 мая 2026 года россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз на срок до 90 дней.
  • Отмена виз может увеличить поток российских туристов на курорты Красного моря.
  • Саудовская Аравия не является бюджетным направлением: цена за недельный тур начинается от двух тысяч долларов.
ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия, которая еще недавно была закрыта для туристов, отменила с 11 мая визы для россиян.
О вступлении в силу взаимного соглашения об отмене виз ранее сообщил МИД. Теперь у россиян с любыми типами паспортов есть право свободно ездить в королевство с туристическими целями на срок до 90 дней.

В 2019 году Эр-Рияд, позволявший до этого въезд в основном для мусульманских паломников, на фоне роста интереса к туризму упростил процесс получения туристических виз для граждан разных стран, включая россиян. Тогда возникла возможность оформить многократную электронную туристическую визу для поездок по Саудовской Аравии.
Как заявил РИА Новости замглавы компании CIPBC, работающей в королевстве Мухаммед аль-Джасем, отмена виз позволит привлечь больше российских туристов, в особенности — на элитные курорты Красного моря. Он отметил, что это направление может стать альтернативой Египту и ОАЭ.
Эксперт также выразил мнение, что отмена виз приведет к увеличению числа визитов саудовских граждан в Россию, поскольку их интерес к нашей стране в последние годы заметно вырос.

Однако, по данным саудовских туристических компаний, королевство не относится к числу доступных маршрутов. Стоимость недельного тура в страну начинается от 2 тысяч долларов, а за ночь в пятизвездочном отеле на курортах Красного моря придется заплатить не менее 400 долларов. Более экономичными являются поездки в столицу Эр-Рияд или деловую столицу Джидду, однако эти города еще не столь развиты как крупные туристические центры и заметно уступают в туристической привлекательности ведущим региональным направлениям — городам ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна.

Ранее министерство туризма Саудовской Аравии заявило о намерении, согласно плану экономического развития страны, к 2030 году принимать ежегодно до 150 миллионов туристов и паломников.
