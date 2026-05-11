Лихачев рассказал о целях "Росатома" и руководства Венгрии
17:44 11.05.2026 (обновлено: 17:56 11.05.2026)
Лихачев рассказал о целях "Росатома" и руководства Венгрии

Лихачев: целью "Росатома" и Будапешта является качественная постройка "Пакш-2"

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общая цель «Росатома» и руководства Венгрии — построить АЭС «Пакш-2» максимально быстро, качественно и за наилучшую цену.
  • Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по проекту АЭС «Пакш-2», реализуемому «Росатомом».
  • «Росатом» при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС «Пакш-2» венгерскому заказчику.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общая цель "Росатома" и руководства Венгрии состоит в том, чтобы максимально быстро, качественно и за наилучшую цену построить АЭС "Пакш-2", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
"Конечно, сразу после утверждения состава правительства у профильных руководителей появится возможность ознакомиться с документами, сформулировать вопросы, на которые у нас есть необходимые ответы. В конечном итоге, у нас с руководством Венгрии одна цель - реализовать важный для венгерской экономики проект. Реализовать максимально быстро, максимально качественно и за наилучшую цену", - сказал Лихачев.
"Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, подчеркнул Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля.
ВенгрияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"Экономика
 
 
