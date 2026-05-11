В Венгрии заявили, что будут стремиться к прагматичным отношениям с Россией
16:10 11.05.2026 (обновлено: 16:24 11.05.2026)
В Венгрии заявили, что будут стремиться к прагматичным отношениям с Россией

Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией

Площадь святого Геллерта в Будапеште
Площадь святого Геллерта в Будапеште. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан.
  • Анита Орбан назвала Россию важным экономическим партнером Венгрии.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с РФ, основанным на взаимоуважении, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан.
"Мы будем стремиться к прагматичным отношениям, основанным на суверенитете и уважении интересов обеих сторон", - приводит слова Орбан в ответ на вопрос о будущих отношениях с Россией портал HVG. Орбан участвовала в заседании комиссии парламента Венгрии по национальной безопасности.
Выступая в понедельник на заседании комитета парламента по иностранным делам, Орбан назвала Россию "важным экономическим партнером" Венгрии.
