В Венгрии заявили, что будут стремиться к прагматичным отношениям с Россией

БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с РФ, основанным на взаимоуважении, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан.
Выступая в понедельник на заседании комитета парламента по иностранным делам, Орбан назвала Россию "важным экономическим партнером" Венгрии.