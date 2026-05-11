Венгрия планирует изучить контракты по АЭС "Пакш-2"
14:29 11.05.2026
Венгрия планирует изучить контракты по АЭС "Пакш-2"

Новое правительство Венгрии может пересмотреть контракты по АЭС "Пакш-2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по проекту АЭС "Пакш-2".
  • АЭС "Пакш" обеспечивает почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и с вводом в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
  • Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Новое правительство "Тисы" намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
"Необходима прозрачная ядерная стратегия, необходимо заново изучить финансирование, бюджеты и условия реализации проекта "Пакш-2". Это секретные контракты. Мы их не видели. Мы должны их изучить. В венгерском энергоснабжении ядерная стратегия играла и будет играть очень важную роль", - сказал Капитань на заседании комитета по экономике и энергетике парламента Венгрии.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
