Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не будет участвовать в кредите Украине, заявила Анита Орбан - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 11.05.2026 (обновлено: 14:41 11.05.2026)
Венгрия не будет участвовать в кредите Украине, заявила Анита Орбан

Анита Орбан: Венгрия постарается не участвовать в кредите на €90 млрд для Киева

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия не планирует участвовать в кредите на 90 миллиардов евро Украине.
  • Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
  • Будущее правительство Венгрии изучит правовое положение, чтобы понять, как можно оставаться в стороне от участия в кредите, если его будут к этому принуждать.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия не планирует участвовать в кредите на 90 миллиардов евро Украине и постарается найти юридические способы этого избежать, если ее принудят, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
«
"Что касается кредита в 90 миллиардов евро для Украины, Орбан сказала, что будущее правительство не будет брать на себя обязательства по выплате, но если его будут к этому принуждать, оно изучит правовое положение, чтобы понять, как можно и дальше оставаться в стороне", - сообщает портал Index по итогам заседания комитета по делам ЕС парламента Венгрии.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Отчаяние в ЕС по поводу кредита Украине достигло апогея, пишут СМИ
16 марта, 08:37
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала