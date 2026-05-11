Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия не откажется от российских энергоносителей, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
- Страна намерена диверсифицировать источники поставок и сохранить программу снижения коммунальных платежей для населения.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия не откажется от российских энергоносителей, но намерена диверсифицировать источники, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
"Венгрия не отказывается от российской энергии, а диверсифицирует источники поставок, для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей", - приводит слова Капитаня на заседании комитета парламента по экономике и энергетике агентство MTI.
По его словам, для этого "необходимо максимально использовать два ведущих в Венгрию нефтепровода", то есть "Дружбу" и Адриатический.
"Мы требуем". Орбан сделал резонансное заявление о России
4 апреля, 15:04