В Венгрии заявили, что страна не откажется от российского газа
13:53 11.05.2026
В Венгрии заявили, что страна не откажется от российского газа

Здание парламента Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия не откажется от российских энергоносителей, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
  • Страна намерена диверсифицировать источники поставок и сохранить программу снижения коммунальных платежей для населения.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия не откажется от российских энергоносителей, но намерена диверсифицировать источники, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
"Венгрия не отказывается от российской энергии, а диверсифицирует источники поставок, для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей", - приводит слова Капитаня на заседании комитета парламента по экономике и энергетике агентство MTI.
По его словам, для этого "необходимо максимально использовать два ведущих в Венгрию нефтепровода", то есть "Дружбу" и Адриатический.
