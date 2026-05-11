Венесуэла никогда не станет американским штатом, заявила Родригес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес исключила возможность того, что ее страна когда-либо станет 51-м штатом США.
- Мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость, заявила она.
КАРАКАС, 11 мая - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес исключила возможность того, что ее страна когда-либо станет 51-м штатом Соединенных Штатов Америки.
"Об этом нет речи и никогда не будет речи, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость... Президент (США Дональд) Трамп знает, что мы работаем над дипломатической повесткой сотрудничества, и именно таким мы видим наш путь", - заявила Родригес журналистам после выхода из Международного суда в Гааге.
Ранее журналист Fox News после разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что президент всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.