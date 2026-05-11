17:16 11.05.2026
Британия расширила санкции против Ирана

Великобритания внесла в список санкций против Ирана девять лиц и три организации

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания ввела ограничения против девяти лиц и трех организаций в рамках санкций против Ирана.
  • Под санкции попали граждане Ирана, в том числе с двойным британо-иранским гражданством, а также граждане Турции и Азербайджана.
  • В санкционный список также включены две иранские финансовые организации.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против девяти лиц и трех организаций в рамках санкций против Ирана, сообщается в уведомлении минфина страны.
Под санкции попали граждане Ирана, в том числе с двойным британо-иранским гражданством, а также граждане Турции и Азербайджана. Как утверждают британские власти, попавшие под санкции лица якобы организовывали нападения в Соединенном Королевстве.
Под ограничения также попали две иранские финансовые организации.
