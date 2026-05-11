Британия внесла в санкционный список гендиректора АНО "Диалог" - РИА Новости, 11.05.2026
12:47 11.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания внесла в санкционный список гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака.
  • АНО «Диалог» якобы способствовало «дестабилизации Украины», отмечается в документе британского минфина.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список гендиректора АНО "Диалог" Владимира Табака, следует из уведомления британского минфина.
"Владимир Григорьевич Табак", - говорится в документе.
В документе отмечается, что АНО "Диалог", который является всероссийским межведомственным центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций, якобы способствовало "дестабилизации Украины".
