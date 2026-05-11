Британия внесла в санкционный список гендиректора АНО "Диалог"

ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список гендиректора АНО "Диалог" Владимира Табака, следует из уведомления британского минфина.
"Владимир Григорьевич Табак", - говорится в документе.
В документе отмечается, что АНО "Диалог", который является всероссийским межведомственным центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций, якобы способствовало "дестабилизации Украины".