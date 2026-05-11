На Украине разоблачили группу бывших военных, помогавших бежать из ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине разоблачили организованную группу, которая за деньги помогала мобилизованным военнослужащим бежать из ВСУ.
- Схема действовала в четырех областях Украины.
- Сумма за "услугу" колебалась от 8 до 15 тысяч долларов.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Трое бывших украинских военнослужащих помогали мобилизованным бежать из ВСУ, за свои услуги брали от 8 до 15 тысяч долларов, сообщает государственное бюро расследований Украины (ГБР).
"Разоблачили организованную группу, которая за деньги помогала мобилизованным военнослужащим самовольно покидать места службы. Схема действовала в четырех областях Украины, а сумма за "услугу" колебалась от 8 до 15 тысяч долларов с одного человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, организовали схему трое мужчин, ранее проходивших службу в ВСУ и снятых с воинского учета. Они координировали связь с военными, предоставляли подробные инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили дезертиров в укрытия.
"Правоохранители задокументировали по меньшей мере пять фактов незаконного содействия самовольному оставлению места службы на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей", - отметили в госбюро расследований.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
