На Украине мужчина пришел в военкомат с битой после похищения его сына

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Мужчина пришел в военкомат в Хмельницком на западе Украины с битой после того, как его сына-инвалида похитили и избили при мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, это произошло в городе Хмельницкий. На опубликованном им видео мужчина с битой врывается в помещение военкомата. Он утверждает, что его сына-инвалида били по голове и называет военкоматы незаконным формированием.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.