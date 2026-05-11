18:39 11.05.2026 (обновлено: 18:48 11.05.2026)
На Украине мужчина пришел в военкомат с битой после похищения его сына

В Хмельницком мужчина пришел в ТЦК с битой после похищения его сына

© Соцсети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина пришел в военкомат в Хмельницком на западе Украины с битой после того, как его сына-инвалида похитили и избили при мобилизации.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам на Украине.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Мужчина пришел в военкомат в Хмельницком на западе Украины с битой после того, как его сына-инвалида похитили и избили при мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) украли сына ветерана (ВСУ – ред.) и избили его. При этом сын является человеком с инвалидностью и добровольцем (в ВСУ – ред.)", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, это произошло в городе Хмельницкий. На опубликованном им видео мужчина с битой врывается в помещение военкомата. Он утверждает, что его сына-инвалида били по голове и называет военкоматы незаконным формированием.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
