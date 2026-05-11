На Украине военкоматы хотят заменить "Офисами резерва"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны Украины предлагает трансформировать военкоматы в "Офисы резерва".

Офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу, а также созданием хабов для размещения мобилизованных.

Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за решение социальных вопросов, которые сейчас находятся в компетенции военкоматов.

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны Украины предлагает трансформировать военкоматы в "Офисы резерва", сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Раде.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в "Офисы призыва". Министр обороны Украины Михаил Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.

« "Команда минобороны Украины предлагает трансформировать ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в "Офисы резерва+" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".

По информации издания, офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу. Также планируется создать хабы комплектования, где будет размещать мобилизованных. Здесь же будут проверять документы, проводить военно-врачебную комиссию, оценку профпригодности.

« "Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за "социалку". ТЦК занимаются не только мобилизацией, но и должны решать множество социальных вопросов – от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон", - пишет издание.

По информации его собеседника, изменения в процессе мобилизации могут произойти уже в этом году.