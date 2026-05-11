Рейтинг@Mail.ru
На Украине военкоматы хотят заменить "Офисами резерва" - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 11.05.2026 (обновлено: 18:38 11.05.2026)
На Украине военкоматы хотят заменить "Офисами резерва"

Минобороны Украины предлагает трансформировать военкоматы в "Офисы резерва"

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Украины предлагает трансформировать военкоматы в "Офисы резерва".
  • Офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу, а также созданием хабов для размещения мобилизованных.
  • Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за решение социальных вопросов, которые сейчас находятся в компетенции военкоматов.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны Украины предлагает трансформировать военкоматы в "Офисы резерва", сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Раде.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в "Офисы призыва". Министр обороны Украины Михаил Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
На Украине мобилизовали отца-одиночку
Вчера, 18:08
«
"Команда минобороны Украины предлагает трансформировать ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в "Офисы резерва+" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По информации издания, офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу. Также планируется создать хабы комплектования, где будет размещать мобилизованных. Здесь же будут проверять документы, проводить военно-врачебную комиссию, оценку профпригодности.
«
"Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за "социалку". ТЦК занимаются не только мобилизацией, но и должны решать множество социальных вопросов – от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон", - пишет издание.
По информации его собеседника, изменения в процессе мобилизации могут произойти уже в этом году.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала