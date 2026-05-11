17:16 11.05.2026 (обновлено: 18:06 11.05.2026)
Греция уведомит ЕС об инциденте с судном, похожим на морской дрон ВСУ

Греция расследует инцидент с БЭК, предположительно, принадлежащим Украине

© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Греция проинформирует ЕС об инциденте с безэкипажным катером, предположительно, принадлежащим Украине, заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис.
"Генеральный штаб проводит расследование. После получения необходимых технических характеристик правительство предпримет соответствующие шаги", — приводятся его слова на сайте министерства.
В минувшую пятницу газета "Прото Тема" писала, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. По данным СМИ, это может быть безэкипажный катер Magura V5 украинского производства, перевозивший сложное оборудование. Его перегнали до порта города Василики, где передали Береговой охране.
Как сообщила газета Ekathimerini, специалисты из Минобороны Греции выяснят происхождение судна.
