Греция уведомит ЕС об инциденте с судном, похожим на морской дрон ВСУ

В минувшую пятницу газета "Прото Тема" писала, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. По данным СМИ, это может быть безэкипажный катер Magura V5 украинского производства, перевозивший сложное оборудование. Его перегнали до порта города Василики, где передали Береговой охране.