Бактериолог рассказала о тяжелых случаях проявления хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хантавирус штамма "Андес" вызывает высокую температуру и тяжелое поражение почек вплоть до их отказа.
- Заразиться хантавирусом человек может только от контакта с грызунами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Высокую температуру и тяжелое поражение почек вплоть до их отказа вызывает хантавирус штамма "Андес", сообщила РИА Новости заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского — структурное подразделение Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Татьяна Сатаева.
"Имеется две основные группы симптомов, которые развиваются при воздействии хантавируса. Первая - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вторая, что характерно для штамма "Андес", может вызывать более грозные заболевания - хантавирусный легочный синдром - тяжелая пневмония. Это когда у человека повышается температура до 39-40 градусов, могут появиться боли в пояснице, потом наступают отеки, нарушение выделения мочи и отказ почек. Но это в очень тяжелых случаях", - сказала Сатаева.
По ее словам, заразиться хантавирусом человек может только от контакта с грызунами.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.