Бактериолог рассказала о тяжелых случаях проявления хантавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Высокую температуру и тяжелое поражение почек вплоть до их отказа вызывает хантавирус штамма "Андес", сообщила РИА Новости заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского — структурное подразделение Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Татьяна Сатаева.

"Имеется две основные группы симптомов, которые развиваются при воздействии хантавируса. Первая - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вторая, что характерно для штамма "Андес", может вызывать более грозные заболевания - хантавирусный легочный синдром - тяжелая пневмония. Это когда у человека повышается температура до 39-40 градусов, могут появиться боли в пояснице, потом наступают отеки, нарушение выделения мочи и отказ почек. Но это в очень тяжелых случаях", - сказала Сатаева.