Трамп рассматривает возобновление операции "Проект Свобода", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в рамках более масштабной военной операции.
- Трамп уверен в хороших переговорных позициях США в дипломатическом процессе с Ираном.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, причем при расширении роли военных, утверждает телеканал Fox News после разговора с американским лидером.
«
"Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления операции "Проект Свобода". На этот раз, по его словам, сопровождение судов через Ормузский пролив будет лишь небольшой частью более масштабной военной операции", - сказала ведущая в эфире телеканала после телефонного разговора с Трампом.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что несвязанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.