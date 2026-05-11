21:55 11.05.2026
Минздрав Испании сообщил о последней высадке людей с лайнера с хантавирусом

© REUTERS / Hannah McKay
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Архивное фото
  • Минздрав Испании совместно с портовыми властями Тенерифе контролирует последнюю высадку людей с судна MV Hondius.
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса, ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
  • После высадки пассажиров и части экипажа судно MV Hondius должно продолжить путь в Нидерланды для проведения дезинфекции.
МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании сообщило, что совместно с портовыми властями острова Тенерифе контролирует последнюю высадку эвакуируемых людей с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"В постоянной координации с портовыми властями Тенерифе мы контролируем последнюю высадку эвакуируемых с MV Hondius", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Ранее минздрав сообщил, что из-за погодных условий судно временно пришвартовали в порту острова Тенерифе, чтобы обеспечить более безопасную операцию по высадке людей.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
