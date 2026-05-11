Судно с хантавирусом покинуло Тенерифе

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, покинуло порт испанского острова Тенерифе после завершения эвакуации большей части пассажиров и экипажа, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию… Судно, как вы сами можете видеть, только что вышло из порта", - сказала Гарсия журналистам.
Лайнер MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжает свой путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.