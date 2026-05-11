Экипаж задержанного в Швеции судна "Каффа" покинет страну во вторник

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экипаж задержанного шведскими властями судна "Каффа", среди которого есть граждане России, должен покинуть Швецию во вторник, само судно остается задержанным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что экипаж судна покинет Швецию в понедельник вечером.
"Экипаж сухогруза "Каффа" должен покинуть Швецию 12 мая. Само судно остается задержанным", - сообщили агентству в посольстве.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальных водах Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.