Экипаж задержанного в Швеции судна "Каффа" покинет страну во вторник

19:45 11.05.2026 (обновлено: 19:49 11.05.2026)
Посольстве РФ: экипаж задержанного в Швеции судна "Каффа" покинет страну 12 мая

© KustbevakningenЗадержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Задержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж задержанного в Швеции судна "Каффа", в котором большинство — граждане России, покинет страну 12 мая.
  • Судно "Каффа" было задержано шведскими властями 6 марта, на него наложен арест до завершения судебного процесса.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экипаж задержанного шведскими властями судна "Каффа", среди которого есть граждане России, должен покинуть Швецию во вторник, само судно остается задержанным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что экипаж судна покинет Швецию в понедельник вечером.
"Экипаж сухогруза "Каффа" должен покинуть Швецию 12 мая. Само судно остается задержанным", - сообщили агентству в посольстве.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальных водах Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.
