Мэр Уфы обратился в СК, ГП и ФСБ с просьбой проверить его дело

УФА, 11 мая – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом, обратился в Следственный Комитет, Генпрокуратуру и ФСБ России с просьбой проверить законность уголовного преследования в его отношении, сообщил РИА Новости адвокат главы города Марат Самойлов.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.