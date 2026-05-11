Мэр Уфы обратился в СК, ГП и ФСБ с просьбой проверить его дело
20:04 11.05.2026
Мэр Уфы Мавлиев обратился в СК, ГП и ФСБ с просьбой проверить его дело

Ратмир Мавлиев в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится под домашним арестом.
  • Он обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ России с просьбой проверить законность уголовного преследования в его отношении.
  • Ранее мэра обвиняли во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
УФА, 11 мая – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом, обратился в Следственный Комитет, Генпрокуратуру и ФСБ России с просьбой проверить законность уголовного преследования в его отношении, сообщил РИА Новости адвокат главы города Марат Самойлов.
Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
"Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления по уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает", - рассказал РИА Новости адвокат.
ПроисшествияРоссияУфаРатмир Мавлиев (мэр Уфы)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
