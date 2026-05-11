Более 40 британских депутатов призывают к отставке Стармера, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Уже более 40 депутатов от правящей в Великобритании партии лейбористов призывают к отставке премьер-министра Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News.
В субботу 30 лейбористов призвали Стармера подать в отставку после провала партии на региональных выборах.
"Уже 41 член парламента от Лейбористской партии открыто призывает Кира Стармера уйти в отставку", - передает телеканал.
Среди депутатов, выступивших против премьер-министра, есть такие видные деятели Лейбористской партии, как бывший министр транспорта Великобритании Луиза Хейг и бывший теневой канцлер казначейства Джон Макдоннелл. Также в понедельник к призывам присоединился глава влиятельной группы из 100 депутатов-лейбористов "группа роста" Крис Кертис.
Региональные выборы в Великобритании прошли в четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1 200 из более 2 200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.
В понедельник Стармер признал, что результаты выборов являются "удручающими" и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста.
