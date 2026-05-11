Рейтинг@Mail.ru
Более 40 британских депутатов призывают к отставке Стармера, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 11.05.2026
Более 40 британских депутатов призывают к отставке Стармера, пишут СМИ

Sky News: 41 британский депутат-лейборист призывает к отставке Стармера

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 депутатов от Лейбористской партии призывают к отставке премьер-министра Кира Стармера.
  • Среди депутатов, выступивших против премьер-министра, есть такие деятели, как бывший министр транспорта Великобритании Луиза Хейг и бывший теневой канцлер казначейства Джон Макдоннелл.
  • Также к призывам присоединился глава влиятельной группы из 100 депутатов-лейбористов "группа роста" Крис Кертис.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Уже более 40 депутатов от правящей в Великобритании партии лейбористов призывают к отставке премьер-министра Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News.
В субботу 30 лейбористов призвали Стармера подать в отставку после провала партии на региональных выборах.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Дмитриев рассказал, когда Стармер уйдет в отставку
10 мая, 20:49
«
"Уже 41 член парламента от Лейбористской партии открыто призывает Кира Стармера уйти в отставку", - передает телеканал.
Среди депутатов, выступивших против премьер-министра, есть такие видные деятели Лейбористской партии, как бывший министр транспорта Великобритании Луиза Хейг и бывший теневой канцлер казначейства Джон Макдоннелл. Также в понедельник к призывам присоединился глава влиятельной группы из 100 депутатов-лейбористов "группа роста" Крис Кертис.
Региональные выборы в Великобритании прошли в четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1 200 из более 2 200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.
В понедельник Стармер признал, что результаты выборов являются "удручающими" и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Дмитриев назвал суперсилу Стармера
Вчера, 13:36
 
В миреВеликобританияАнглияКир СтармерДжон Макдоннелл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала