Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News.
- В марте президент США уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News после разговора с американским лидером.
"Только что говорил по телефону с (Трампом - ред.). Он заявил мне, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы в качестве 51-го штата", - написал ведущий телеканала Джон Роберт в соцсети X.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.