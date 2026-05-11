Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщили СМИ
19:02 11.05.2026
Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщили СМИ

Fox News: Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США

Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News.
  • В марте президент США уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News после разговора с американским лидером.
"Только что говорил по телефону с (Трампом - ред.). Он заявил мне, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы в качестве 51-го штата", - написал ведущий телеканала Джон Роберт в соцсети X.
В марте американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США
4 января, 19:14
 
