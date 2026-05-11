Трамп заявил, что шансы на продолжение прекращения огня с Ираном очень малы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.
- Он оценил шансы на сохранение прекращения огня между США и Ираном в 1%.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.
"Сейчас оно (перемирие - ред.) невероятно слабо. Я бы даже сказал, слабее чем когда-либо", - сказал президент журналистам.
Шансы того, что прекращение огня между США и Ираном сохранится, Трамп оценил в 1%.
"Оно на аппарате жизнеобеспечения", - описал президент состояние перемирия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских порто
Британия расширила санкции против Ирана
Вчера, 17:16