Трамп заявил, что шансы на продолжение прекращения огня с Ираном очень малы
18:53 11.05.2026 (обновлено: 18:58 11.05.2026)
Трамп заявил, что шансы на продолжение прекращения огня с Ираном очень малы

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.
"Сейчас оно (перемирие - ред.) невероятно слабо. Я бы даже сказал, слабее чем когда-либо", - сказал президент журналистам.
Шансы того, что прекращение огня между США и Ираном сохранится, Трамп оценил в 1%.
"Оно на аппарате жизнеобеспечения", - описал президент состояние перемирия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских порто
