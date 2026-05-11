Трамп заявил, что шансы на продолжение прекращения огня с Ираном очень малы

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии.

"Сейчас оно (перемирие - ред.) невероятно слабо. Я бы даже сказал, слабее чем когда-либо", - сказал президент журналистам.

Шансы того, что прекращение огня между США и Ираном сохранится, Трамп оценил в 1%.

"Оно на аппарате жизнеобеспечения", - описал президент состояние перемирия.