Делегация США проведет рекогносцировку на польско-белорусской границе

ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно рекогносцировку на польско-белорусской границе, сообщает министерство национальной обороны Польши.
"Рекогносцировка мест складирования в рамках "Восточного щита" и отдельных элементов охраны польско-белорусской границы", - указано в программе визита.
Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Польские власти с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с РФ и Белоруссией.