Рейтинг@Mail.ru
Делегация США проведет рекогносцировку на польско-белорусской границе - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 11.05.2026
Делегация США проведет рекогносцировку на польско-белорусской границе

Американская делегация проведет рекогносцировку на польско-белорусской границе

© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши
Флаги США и Польши - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Стрингер / РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская делегация проведет рекогносцировку на польско-белорусской границе.
  • В рамках визита будет проведен обзор мест складирования в рамках программы "Восточный щит".
  • Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году и планирует выделить на нее 2,5 миллиарда долларов за четыре года.
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно рекогносцировку на польско-белорусской границе, сообщает министерство национальной обороны Польши.
Как отмечает министерство, американская делегация посетит Польшу во вторник, ее будут сопровождать заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик и посол США в Польше Томас Роуз.
"Рекогносцировка мест складирования в рамках "Восточного щита" и отдельных элементов охраны польско-белорусской границы", - указано в программе визита.
Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Польские власти с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с РФ и Белоруссией.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Польша построит электронный барьер на границе с Украиной, сообщают СМИ
30 марта, 12:37
 
В миреПольшаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала