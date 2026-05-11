Союзники призвали США упростить экспорт вооружений - РИА Новости, 11.05.2026
18:29 11.05.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов | Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа военных атташе, представляющая 28 стран-союзников США, призвала упростить правила экспорта вооружений.
  • Они попросили повысить финансовый порог сделок, требующих одобрения Конгресса, чтобы закупать проверенные системы вооружений без лишних согласований.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Группа военных атташе по вопросам меморандумов об оборонном сотрудничестве (DMAG), представляющая 28 стран-союзников США, направила письмо в Конгресс с призывом упростить правила экспорта вооружений и снять бюрократические барьеры для ускоренного восполнения запасов боеприпасов, истощенных на фоне конфликтов на Украине и в Иране.
«
"Учитывая существенное истощение наших запасов боеприпасов и затянутые сроки их пополнения, что подрывает потенциал сдерживания, мы призываем принять незамедлительные меры по устранению препятствий для оборонного сотрудничества и поставок вооружений", - отмечается в документе.
Партнеры просят упростить экспортный контроль и повысить финансовый порог сделок, требующих одобрения Конгресса. Согласно письму, это позволит союзникам закупать уже проверенные системы вооружений без лишней бюрократии и повторных согласований.
В мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений. По данным издания, США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана, что ставит под удар своевременную передачу Европе нескольких типов ракетных систем.
Генерал-лейтенант Хит Коллинз, возглавляющий Агентство по противоракетной обороне США, также признал ранее, что Пентагону потребуется несколько лет для восполнения запасов вооружений, израсходованных в ходе операций против Ирана.
