Союзники призвали США упростить экспорт вооружений

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Группа военных атташе по вопросам меморандумов об оборонном сотрудничестве (DMAG), представляющая 28 стран-союзников США, направила письмо в Конгресс с призывом упростить правила экспорта вооружений и снять бюрократические барьеры для ускоренного восполнения запасов боеприпасов, истощенных на фоне конфликтов на Украине и в Иране.

« "Учитывая существенное истощение наших запасов боеприпасов и затянутые сроки их пополнения, что подрывает потенциал сдерживания, мы призываем принять незамедлительные меры по устранению препятствий для оборонного сотрудничества и поставок вооружений", - отмечается в документе.

Партнеры просят упростить экспортный контроль и повысить финансовый порог сделок, требующих одобрения Конгресса. Согласно письму, это позволит союзникам закупать уже проверенные системы вооружений без лишней бюрократии и повторных согласований.

В мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию Польшу и страны Балтии , о возможных длительных задержках поставок вооружений. По данным издания, США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана , что ставит под удар своевременную передачу Европе нескольких типов ракетных систем.