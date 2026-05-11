США не видят необходимости в спешке в переговорах по Ирану, заявил Хассет

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не видят необходимости в спешке в переговорах об окончании конфликта с Ираном, заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

Он добавил, что Тегеран якобы не выигрывает от затягивания переговорного процесса, потому что иранская экономика сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.