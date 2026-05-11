СМИ: Ирану безразлична реакция США на ответ ИРИ на мирное предложение

16:56 11.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирану безразлична реакция США на ответ исламской республики на американское мирное предложение.
  • Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США, и подчеркнул необходимость выплаты США военных репараций.
  • Текст предложений Ирана по поводу переговоров с США включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Ирану совершенно безразлична реакция США на ответ исламской республики на американское мирное предложение, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
"Вот только что мы видели реакцию "так называемого президента США" на ответ Ирана. Совершенно всё равно. В Иране никто не пишет планы, чтобы угодить Трампу. Переговорная команда должна составить планы только для (защиты – ред.) прав иранского народа, и, если они не будут нравиться Трампу, в целом, будет только лучше", - приводит слова источника агентство.
Согласно информации телеканала Press TV, Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты США военных репараций исламской республике.
В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
