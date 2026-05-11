Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину по всем пунктам

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во время ужина ассоциации корреспондентов Коул Аллен официально заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения, сообщает телеканал NewsNation.
"Коул Аллен, обвиняемый в нападении на президента Дональда Трампа во время мероприятия 25 апреля, не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений", - пишет телеканал.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Аллену были предъявлены обвинения по четырем статьям: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.