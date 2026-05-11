14:30 11.05.2026 (обновлено: 14:31 11.05.2026)
Четверть американцев считает стрельбу на мероприятии с Трампом постановкой

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Примерно четверть американцев считают, что инцидент со стрельбой на мероприятии с Трампом 25 апреля был постановкой.
  • Опрос также показал, что 24% американцев не верят в подлинность покушения на Трампа в Батлере.
  • Меньше всего сомнений у американцев в подлинности инцидента 15 сентября 2024 года у гольф-клуба Трампа: в то, что он был подстроен, верят лишь 16 % респондентов.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Примерно четверть американцев считают, что недавний инцидент со стрельбой на мероприятии, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, был постановкой, следует из опроса, проведенного порталом News Guard совместно с YouGov.
Данные опроса показывают, что 24% респондентов считают, что стрельба, произошедшая на 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, была постановкой. При этом 36% сомневаются в ее аутентичности, а 45% считают, что это было настоящее покушение на жизнь президента.
Более того, 24% опрошенных также не верят, что покушение на Трампа на митинге в городе Батлер, когда с крыши здания стрелял снайпер, ранив президента в ухо, также было подстроено. В этом случае сомнения высказали 29% респондентов, а 47% заявили, что верят, что покушение было настоящим.
Меньше всего сомнений у американцев в подлинности инцидента 15 сентября 2024 года у гольф-клуба Трампа. В то, что инцидент был подстроен, верят лишь 16% респондентов, в то время как противоположного мнения придерживаются 48%.
Опрос был проведен с 28 апреля по 4 мая среди 1 000 граждан США старше 18 лет.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
