Стубб объяснил, почему США не выведут свои войска из Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Стубб считает, что США не выведут свои войска из Европы, так как им нужны здесь базы для распространения своего влияния в мире.
- Президент Финляндии призвал Европу взять на себя больше ответственности в вопросе своей безопасности.
РИМ, 11 мая - РИА Новости. США не выведут свои войска из Европы, так как им нужны здесь базы ради распространения своего влияния в мире, считает президент Финляндии Александр Стубб.
«
"Соединенные Штаты не уйдут из Европы, и знаете почему? Если они хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы", - сказал Стубб в интервью газете Corriere della Sera.
По его мнению, американские войска находятся в Европе не для защиты европейцев, а для того, чтобы Америка могла стать мировой державой.
В этой связи президент Финляндии призвал Европу взять на себя больше ответственности в вопросе своей безопасности.