Американцы с лайнера, пораженного хантавирусом, прибыли в США

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Самолет с 17 американцами, эвакуированными с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в Соединенные Штаты, сообщает телеканал NBC.
Утром в понедельник минздрав США сообщал, что 17 пациентов находились в пути в Штаты после того, как их эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка болезни. В ведомстве отмечали, что легкие симптомы хантавируса имел один из эвакуируемых, а у еще одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.
"Семнадцать американцев, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыли в Соединенные Штаты", - говорится в публикации телеканала.
В материале отмечается, что самолет госдепартамента приземлился в Небраске примерно в 9.30 мск. После прибытия все пассажиры пройдут обследование, а человека с положительным ПЦР-тестом доставят в отдельный медицинский центр.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.