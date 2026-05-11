Американцы с лайнера, пораженного хантавирусом, прибыли в США

Утром в понедельник минздрав США сообщал, что 17 пациентов находились в пути в Штаты после того, как их эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка болезни. В ведомстве отмечали, что легкие симптомы хантавируса имел один из эвакуируемых, а у еще одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.