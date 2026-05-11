Американцы с лайнера, пораженного хантавирусом, прибыли в США
11:42 11.05.2026 (обновлено: 17:03 11.05.2026)
Американцы с лайнера, пораженного хантавирусом, прибыли в США

NBC: самолет с эвакуированными с лайнера MV Hondius американцами прибыл в США

© REUTERS / Hayden SmithСамолет с пассажирами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius на аэродроме в штате Небраска
© REUTERS / Hayden Smith
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет с 17 американцами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в США.
  • У одного из эвакуируемых были легкие симптомы хантавируса, а у другого ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.
  • После прибытия все пассажиры пройдут обследование, а человека с положительным ПЦР-тестом доставят в отдельный медицинский центр.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Самолет с 17 американцами, эвакуированными с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в Соединенные Штаты, сообщает телеканал NBC.
Утром в понедельник минздрав США сообщал, что 17 пациентов находились в пути в Штаты после того, как их эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка болезни. В ведомстве отмечали, что легкие симптомы хантавируса имел один из эвакуируемых, а у еще одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.
"Семнадцать американцев, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыли в Соединенные Штаты", - говорится в публикации телеканала.
В материале отмечается, что самолет госдепартамента приземлился в Небраске примерно в 9.30 мск. После прибытия все пассажиры пройдут обследование, а человека с положительным ПЦР-тестом доставят в отдельный медицинский центр.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
