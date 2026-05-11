Российские юниорки заняли весь пьедестал в стрельбе из пистолета на ЧЕ-2026

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские юниорки заняли все три призовых места в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Золото турнира завоевала Виктория Холодная, серебро - Евгения Падерина, бронзу - София Кузина. Четвертой также стала россиянка Валерия Ганакова.
В соревнованиях взрослых спортсменок первенствовала россиянка Анна Пельменева, превзошедшая результаты украинки Елены Костевич и Шеввал Илайду Тархан из Турции.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.