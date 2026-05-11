"Барселона" стала 29-кратным чемпионом Испании по футболу.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
Встреча, которая прошла в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18). На 64-й минуте на поле вышел Рафинья, который не играл с конца марта из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче за сборную Бразилии.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об отце главного тренера "Барселоны" немца Ханса-Дитера Флика, о смерти которого стало известно в воскресенье. Несмотря на утрату, немецкий специалист руководит командой с тренерской скамейки.
"Барселона" набрала 91 очко и за три тура до финиша турнира стала недосягаемой для идущего вторым "Реала" (77 очков). Команда Флика одержала 11-ю победу подряд в чемпионате.
"Барселона" выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в истории и впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом". Команда второй год подряд выиграла Ла Лигу под руководством Флика. "Реал" выигрывал чемпионат рекордные 36 раз.
Результаты других матчей:
"Овьедо" - "Хетафе" - 0:0;
"Мальорка" - "Вильярреал" - 1:1.